Clientes del BAC Credomatic reportan faltante de dinero en sus cuentas e inclusive, saldos negativos en Banca en Línea y aplicaciones móviles.

La situación genera incertidumbre y molestia en los usuarios, quienes expresaron su malestar en las redes sociales del banco.

Ante esta situación, el BAC indica:

En estos momentos se están presentando inconsistencias en la visualización de los saldos que aparecen desde nuestra Banca en Línea y nuestra aplicación Banca Móvil.

La situación ya fue detectada y nuestro equipo de Tecnología de Información está trabajando para resolverla a la mayor brevedad. Agradecemos su comprensión y le pedimos disculpas por el inconveniente.

Se está a la espera de conocer el motivo de lo sucedido y la solución para los miles de clientes del BAC.

