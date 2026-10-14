¿Tiene cables y cargadores guardados? Así puede reciclarlos

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Una campaña nacional permitirá reciclar artículos electrónicos y eléctricos, permitiendo el desecho de una manera adecuada.

Cables, cargadores, audífonos y celulares viejos suelen quedarse olvidados en cajones o bodegas porque muchas personas no saben qué hacer con ellos. Sin embargo, estos artículos pueden llevarse a puntos autorizados para que reciban un manejo adecuado y no terminen mezclados con la basura ordinaria.

Durante octubre se realizará el segundo y último RAEE-TÓN de 2026, una campaña impulsada por el Ministerio de Salud y el CEGIRE para promover la recolección y correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en el marco del Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

La iniciativa busca llamar la atención sobre los dispositivos pequeños que se compran con facilidad y, en ocasiones, se utilizan durante poco tiempo. Cuando dejan de funcionar o ya no se necesitan, estos aparatos también requieren una disposición adecuada.

¿Qué aparatos puede llevar?

Entre los residuos que se pueden entregar durante la campaña están:

Accesorios pequeños: cables, cargadores, audífonos y adaptadores USB.

cables, cargadores, audífonos y adaptadores USB. Equipos tecnológicos: celulares, computadoras, laptops e impresoras.

celulares, computadoras, laptops e impresoras. Equipos de audio y video: pantallas planas y equipos de sonido.

pantallas planas y equipos de sonido. Electrodomésticos: aparatos pequeños y equipos de mayor tamaño.

En el caso de los electrodomésticos grandes, se recomienda contactar previamente al punto de recepción para confirmar si los acepta y conocer las condiciones de entrega.

¿Dónde se pueden reciclar estos aparatos?

Costa Rica cuenta con aproximadamente 400 puntos autorizados para recibir residuos eléctricos y electrónicos de origen doméstico. También existen campañas especiales organizadas por municipalidades y empresas en coordinación con gestores autorizados.

Por eso, antes de desechar un aparato, la recomendación es identificar un punto de recepción autorizado y consultar las condiciones para entregarlo.

Conozca los puntos autorizados en la siguiente página: Ministerio de Salud