¿Tiene cables y cargadores guardados? Así puede reciclarlos

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Una campaña nacional permitirá reciclar artículos electrónicos y eléctricos, permitiendo el desecho de una manera adecuada.
Cables, cargadores, audífonos y celulares viejos suelen quedarse olvidados en cajones o bodegas porque muchas personas no saben qué hacer con ellos. Sin embargo, estos artículos pueden llevarse a puntos autorizados para que reciban un manejo adecuado y no terminen mezclados con la basura ordinaria.
Durante octubre se realizará el segundo y último RAEE-TÓN de 2026, una campaña impulsada por el Ministerio de Salud y el CEGIRE para promover la recolección y correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en el marco del Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
La iniciativa busca llamar la atención sobre los dispositivos pequeños que se compran con facilidad y, en ocasiones, se utilizan durante poco tiempo. Cuando dejan de funcionar o ya no se necesitan, estos aparatos también requieren una disposición adecuada.
¿Qué aparatos puede llevar?
Entre los residuos que se pueden entregar durante la campaña están:
En el caso de los electrodomésticos grandes, se recomienda contactar previamente al punto de recepción para confirmar si los acepta y conocer las condiciones de entrega.
¿Dónde se pueden reciclar estos aparatos?
Costa Rica cuenta con aproximadamente 400 puntos autorizados para recibir residuos eléctricos y electrónicos de origen doméstico. También existen campañas especiales organizadas por municipalidades y empresas en coordinación con gestores autorizados.
Por eso, antes de desechar un aparato, la recomendación es identificar un punto de recepción autorizado y consultar las condiciones para entregarlo.
Conozca los puntos autorizados en la siguiente página: Ministerio de Salud