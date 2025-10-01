En el marco del Día Internacional del RAEE, que se conmemora cada 14 de octubre, la campaña RAEE-tón 2025 hace un llamado a la ciudadanía, empresas, instituciones y gobiernos locales para unirse a la recolección responsable de residuos eléctricos y electrónicos.

Este año, la iniciativa pone el foco en los materiales críticos (Critical Raw Materials, CRM) presentes en estos residuos, como metales raros y tierras raras, que son esenciales para la innovación tecnológica y cuya extracción se concentra en pocas regiones del mundo.

Al recuperarlos mediante reciclaje, se reduce la dependencia de nuevas extracciones, se fortalece la economía circular y se minimizan los impactos ambientales. Actualmente, Costa Rica recupera apenas un 8,6% de estos residuos y cuenta con cerca de 400 puntos autorizados a nivel nacional, además de campañas especiales impulsadas por municipalidades.

Electrodomésticos con fines ilustrativos. Cortesía RAEE-TÓN 2025

“Este octubre convocamos a la ciudadanía a mirar los dispositivos olvidados en casa con nuevos ojos: lo que muchas veces consideramos ‘desechos’, pueden contener minerales que impulsan el desarrollo tecnológico sostenible“, señaló Ricardo Morales, jefe de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud.

¿Qué se puede entregar y dónde?

Entre los RAEE que se reciben se encuentran:

Electrodomésticos : pequeños y grandes de línea blanca (en este último caso, se recomienda coordinar la entrega con el punto de recepción).



: pequeños y grandes de línea blanca (en este último caso, se recomienda coordinar la entrega con el punto de recepción). Equipos de audio y video : pantallas, equipos de sonido y dispositivos similares.



: pantallas, equipos de sonido y dispositivos similares. Dispositivos electrónicos: computadoras, laptops, celulares, impresoras, entre otros.



RAEE-TÓN 2025. Foto: cortesía.

La campaña invita a revisar cajones, bodegas y cuartos de almacenamiento en busca de aparatos en desuso, limpiarlos, borrar los datos personales y llevarlos a los puntos autorizados durante octubre.

Las personas pueden verificar el punto más cercano y los tipos de residuos aceptados en el siguiente enlace: Mapa de recolección de RAEE.

Asimismo, empresas, colegios, municipalidades y organizaciones pueden inscribirse como puntos de acopio y colaborar en la logística y difusión de la campaña.