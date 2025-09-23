Esa película ya la he visto… La dirigencia del Club Sport Herediano confirmó que el presidente florense Jafet Soto Molina se vuelve a sentar en el banquillo del Team.

“¡Regresa! Jafet Soto asumirá la dirección técnica del Club Sport Herediano por lo que resta del Torneo de Apertura 2025. El DT bicampeón vuelve con la pasión de siempre para llevar al equipo a cumplir los objetivos de la temporada”, mencionaron en un escueto comunicado.

Recordemos que “el tico Soto”, como le llamaban a Jafet en el fútbol mexicano, llega en lugar de “El Pelícano” Hernán Evaristo Medford Bryan, quien estuvo al frente del Team en solo 9 encuentros. La gota que derramó el vaso fue perder ante el Puntarenas F.C. en el estadio Miguel “Lito” Pérez. Medford había llegado en lugar de Pablo Salazar, quien fue despedido al inicio del certamen Apertura. En esa ocasión Soto estuvo de apagafuegos por 90 minutos.