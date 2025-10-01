Este próximo 2 de octubre, la Universidad Hispanoamericana (UH) en Llorente de Tibás será la sede de la final nacional y regional del Siemens Young Innovation Search 2025.
La competencia, organizada por Smart Siemens con el patrocinio de la UH, DEDICO y CEDES Don Bosco, busca promover la innovación y la aplicación práctica de la tecnología entre los jóvenes.
Los equipos finalistas, compuestos por 3 estudiantes y un profesor tutor, deberán presentar soluciones tecnológicas para los desafíos de las redes inteligentes, conocidas como “Smart Grids”.
Cada equipo, actuando como una “empresa”, tendrá que aplicar conocimientos en automatización, ciberseguridad e integración en la nube, utilizando herramientas como el sistema LOGO 8.3 y Amazon Web Services (AWS) para resolver problemas reales de comunidades o de la industria.
El evento, que se desarrollará de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., reunirá a 7 equipos finalistas de colegios técnicos profesionales (CTP) de Costa Rica y El Salvador para competir por el primer lugar.
En esta undécima edición, participaron 15 CTP de Costa Rica y 2 instituciones de El Salvador, un número mayor que en la edición pasada.
Los colegios que llegaron a la final son:
• De Costa Rica: CTP Mercedes Norte, COVAO, CTP Dulce Nombre Cartago, CTP Nataniel Arias Murillo, CTP Atenas y el Colegio Ciudadela Don Bosco.
• De El Salvador: Colegio Ciudadela Don Bosco.
Los 3 mejores proyectos recibirán importantes becas universitarias para carreras STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, por sus siglas en inglés) y otros beneficios.