Ticos vinculados al cártel de Sinaloa son nuevos extraditables

Cuatro personas fueron requeridas para extradición tras la solicitud Tribunal para el Distrito Este de Wisconsin, en Estados Unidos, por presuntos delitos de tráfico internacional de drogas.

Se trata de tres hombres de origen costarricense y uno de nacionalidad mexicana, que estarían vinculadas con el cártel de Sinaloa.

Los costarricenses son de apellidos Carvajal, Rodríguez y Castillo, mientras que el mexicano fue identificado con el apellido Takashima.

Este grupo de personas se encuentran en prisión preventiva desde diciembre del 2025, luego de que fueran detenidos por la Policía de Control de Drogas (PCD), cerca del aeropuerto Oduber Quirós en Liberia.

Durante esa diligencia policial, se logró el decomiso de aproximadamente 400 kilogramos de aparente cocaína, los cuales estaban ocultos en uno de los tres vehículos en los que viajaban los detenidos.

En apariencia, los sospechosos se dirigían a una pista de aterrizaje clandestina en Guanacaste, donde coordinaría el traslado de la droga.

La PCD y la Fiscalía de Narcotráfico allanaron en aquel momento una habitación de un hotel y dos viviendas en Guanacaste, en donde se decomisaron otras evidencias importantes para el caso.

Los extraditables formarían parte de una organización vinculada al cártel de Sinaloa, dedicada al traslado de cocaína desde Centroamérica hacia México, con el aparente fin de introducirla a territorio estadounidense, según el Ministerio Público.

Expertos han señalado la posibilidad de la incursión del cártel mexicano en Costa Rica, tras la detención de un supuesto líder vinculada a la organización criminal este año y a gran cantidad de droga incautada, que estaría ligada a este grupo narco.

Perfil de los capturados

• Takashima, mexicano de 44 años, quien supuestamente tendría la supervisión y control para los envíos de droga.

• Carvajal, costarricense de 51 años, sin antecedentes.

• Rodríguez, costarricense de 50 años, con antecedentes por los delitos de tráfico internacional de drogas, robo agravado e infracción a la Ley de Caza y Pesca.

• Castillo, costarricense de 36 años, sin antecedentes.

Decomisos en diciembre de 2025

• Lámparas que, según la información policial, son utilizadas para colocarlas en pistas clandestinas para orientar a los pilotos.

• Radios de comunicación.

• Llantas para avioneta.

• Pichingas con combustible y recipientes para filtrarlo.

• Armas de fuego.

• Alimenticios de origen mexicano.

• Dinero en colones y dólares.