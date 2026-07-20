Ticos vinculados al Cártel de Sinaloa recibían vuelos narco en Guanacaste

Una organización criminal presuntamente integrada por costarricenses y un ciudadano mexicano que estaban ligados al Cártel de Sinaloa, habría utilizado pistas clandestinas en Guanacaste para recibir avionetas y enviar cargamentos de cocaína hacia.

Según una investigación de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada los sospechosos Carvajal Duarte, Rodríguez Ramírez, Castillo García y Takashima Montoya, este último de nacionalidad mexicana, presuntamente conformaban una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas que, según la Fiscalía, mantenía vínculos con la organización criminal.

El expediente señala que el grupo utilizaba aeronaves tipo Cessna, vehículos y varias propiedades para almacenar la droga, preparar los cargamentos, transportar combustible para aeronaves y coordinar los movimientos hasta las pistas clandestinas.

Uno de los hechos fue documentado durante la madrugada del 30 de noviembre de 2025 en las inmediaciones de Hacienda El Viejo, en Filadelfia de Guanacaste.

De acuerdo con el informe policial, a la 1:35 a. m. los agentes escucharon el aterrizaje de una avioneta en una zona montañosa. Minutos después, un dron del Ministerio de Seguridad Pública detectó luces rojas, naranjas y blancas que delimitaban una pista clandestina.

La aeronave permaneció en el sitio durante aproximadamente 30 minutos y posteriormente despegó.

Tras el despegue, los oficiales observaron cómo varios vehículos recogían las luces utilizadas para marcar la pista y ocultar nuevamente el terreno.

Las autoridades también detectaron movimientos de vehículos presuntamente vinculados con los investigados, así como el traslado de recipientes con aparente combustible para aeronaves tipo Av-Gas.

Días después, el 8 de diciembre de 2025, la organización habría intentado trasladar un nuevo cargamento de droga hasta la pista clandestina.

La Fiscalía sostiene que Castillo y Takashima viajaban en un Toyota Hilux y realizaban labores de avanzada y seguridad, mientras Carvajal se desplazaba en un Chevrolet Colorado para apoyar la logística. Rodríguez conducía un Renault Duster en el que, según las autoridades, transportaba el cargamento de cocaína.

Al detectar un retén de la Fuerza Pública, los sospechosos habrían cambiado de dirección y regresado hacia Liberia. Agentes de la Policía de Control de Drogas que ya mantenían labores de vigilancia iniciaron una persecución e interceptaron los vehículos.

Durante la inspección del Renault Duster, los oficiales localizaron un compartimento adaptado en el que ocultaban 400 paquetes rectangulares que contenían clorhidrato de cocaína.

Los cuatro hombres fueron detenidos y son investigados por el presunto delito de tráfico nacional e internacional de drogas. Para el Ministerio Público, las diligencias revelan una estructura organizada, con funciones definidas y capacidad económica y logística para movilizar grandes cantidades de cocaína por vía aérea desde Costa Rica hacia México.

Pedidos por Estados Unidos

Desde el 13 de julio el Ministerio Público tramita la extradición de Carvajal, Rodríguez, Takashima y Castillo, requeridos por el Tribunal para el Distrito Este de Wisconsin, Estados Unidos, por presuntos delitos de tráfico internacional de drogas. Carvajal y Rodríguez también son señalados por aparentes ilícitos relacionados con la portación de armas de fuego.

Los cuatro permanecen en prisión preventiva desde diciembre de 2025, cuando fueron detenidos por la Policía de Control de Drogas (PCD) cerca del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, tras el decomiso de aproximadamente 400 kilogramos de aparente cocaína ocultos en uno de los vehículos en que viajaban.

Según la investigación conjunta del Ministerio Público, la PCD y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), los sospechosos integrarían una organización vinculada al Cártel de Sinaloa, dedicada al traslado de cocaína desde Centroamérica hacia México con el aparente propósito de introducirla posteriormente en territorio estadounidense. El proceso de extradición continuará su trámite ante el Tribunal Penal de San José.



Así se veían las luces en el sitio donde aterrizaban.