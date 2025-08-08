A partir del 9 de setiembre, los costarricenses podrán acceder a la nueva Identidad Digital Costarricense (IDC), un documento electrónico con igual validez legal que la cédula física, según explicó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Este nuevo formato tendrá una vigencia de cuatro años y costará ¢2.600, excepto para los adultos mayores, quienes estarán exonerados del pago.

Para obtener la IDC se requiere contar con una cédula vigente, un dispositivo móvil y no tener documentos pendientes de retiro. La gestión podrá realizarse en línea, desde la página del TSE, mediante un proceso de verificación biométrica y activación por correo electrónico.

Luego de efectuar el pago, el ciudadano deberá descargar la aplicación “IDC-Ciudadano” en Play Store o App Store y activar su identidad digital utilizando un PIN, huella dactilar o reconocimiento facial.

“Dentro de las ventajas que este documento digital ofrecerá a los ciudadanos se encuentra su portabilidad, que permitirá llevarlo en dispositivos móviles de una forma más accesible y conveniente; la utilización de estándares internacionales que permitirán a futuro la verificación de la identidad, tanto en suelo nacional como fuera del país”, informó el Tribunal.

El documento digital incluirá los datos biométricos del solicitante, los cuales permanecen resguardados por el TSE. No podrá usarse para votar en las elecciones de 2026. Quienes tramiten su cédula por primera vez deberán obtener primero la versión física.

Con la salida de este producto se inician los primeros pasos del proyecto “billetera digital”, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

Según detalló Paula Bogantes, jerarca de dicha cartera, la billetera digital funcionará como una aplicación que permitirá a los costarricenses portar sus documentos personales (como la cédula o la licencia de conducir).

Además de que servirá como herramienta para realizar diversos trámites, entre ellos abrir cuentas bancarias, pagar servicios públicos o revisar sus obligaciones con entidades estatales.

“A través de la billetera digital pueden acceder a los servicios del Ministerio de Hacienda y fijarse si tienen algún impuesto pendiente o del Cosevi (Consejo de Seguridad Vial), si tienen alguna multa, o saber cuál es su estatus con la Caja, si usted está al día con sus aportes”, aseguró Bogantes.