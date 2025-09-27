Un total de 27 medallas consiguió Costa Rica en el Campeonato Centroamericano de Gimnasia Artística, al llegar a 9 de oro, 9 de plata y 9 de bronce.

“Queremos felicitar el gran desempeño de todos los atletas y entrenadores de Costa Rica por darnos emociones, pero, sobre todo, mucha ilusión por todo lo que viene en sus carreras deportivas. Fue un torneo extraordinario”, dijo Lorena Villarreal, presidenta de la Federación Deportiva de Gimnasia y Afines.

El XIII Campeonato Centroamericano de Gimnasia Artística 2025 se llevó a cabo del 22 al 26 de setiembre en el Gimnasio Nacional Eddy Cortes, ubicado en el Parque Metropolitano La Sabana, con la participación de 132 atletas.

Estuvieron las selecciones de Panamá, Guatemala, República Dominicana, Honduras, México, Puerto Rico, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. El torneo fue organizado por la Federación Deportiva de Gimnasia y Afines y tuvo el apoyo del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación ICODER.