Ticos sufrieron cortes de luz por varias horas

El tiempo promedio que los abonados costarricenses pasaron sin electricidad durante el 2025 fue de ocho horas y seis minutos, un dato que refleja una reducción significativa del 18,2% en comparación con el 2024 y consolida una tendencia hacia la estabilidad del suministro nacional tras años de fluctuaciones.

Así lo señala la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que detalló en su informe anual que la calidad del sistema mejoró notablemente.

El ingeniero Víctor Valverde, coordinador del Programa de Evaluación de la Calidad Eléctrica, señaló que “la continuidad del servicio eléctrico mejoró del 2024 al 2025, pasando de casi ocho interrupciones superiores a cinco minutos en 2024, a poco más de seis en 2025”.

A pesar de esta mejoría general, los tiempos de interrupción del servicio varían drásticamente según la zona de concesión. El ICE registró 9,92 horas de interrupción; Coopesantos, 9,98 horas; Coopeguanacaste, 7,37 horas; Coopelesca, 7,05 horas; la CNFL, 6,58 horas; Jasec, 6,11 horas; ESPH, 5,21 horas; y, finalmente, Coopealfaroruiz, con el mejor desempeño, apenas 2,91 horas.

Para enfrentar estas disparidades, el regulador emitió una serie de lineamientos para los operadores. En materia de infraestructura, el informe subrayó que “es necesario que las empresas aceleren el proceso de modernización del parque de medidores con la adquisición de medidores inteligentes ajustados a los requisitos de calidad como base para el establecimiento futuro de redes inteligentes”.

Además, se solicitó a las empresas presentar planes de acción inmediatos para los circuitos más propensos a fallas por causas ambientales, como el contacto con flora y fauna.

Al cierre del periodo evaluado, el sistema eléctrico nacional registró 2.043.471 abonados, lo que representa un crecimiento del 2,2% con respecto al año anterior.