En promedio, cada día se emiten un total de 1.083 multas de tránsito debido a infracciones ocurridas en carretera, es decir, se han recibido poco más de 1.8 millones de infracciones entre 2021 y septiembre del 2025.

Así lo demuestran los datos recolectados por el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), donde destacan las sanciones relacionadas a conducir sin los requerimientos técnicos como el marchamo y la revisión técnica; siendo los incumplimientos que ocupan los primeros lugares.

“Es un tema de cultura, como la conducción sin licencia, pues hubo años donde el tema de la obtención del permiso de conducir tuvo un rezago tan grande que lamentablemente muchas personas salieron sin su licencia respectiva; y al día de hoy efectivamente todavía está la de que algunos conductores se arriesgan a pesar de las consecuencias de que se le retira su vehículo y la multa”; relató la oficial de tránsito, Andrea Segura.

Segura además señala que, sumado a esta falta de cultura por parte de los costarricenses, los conductores no comprenden que las multas se realizan a raíz de un riesgo en la conducción, lo que puede ocasionar una muerte en carretera.

“La mayoría de los conductores que han fallecido en el 2025 no tienen su licencia respectiva, no tienen la experticia para conducir y lamentablemente el fallecimiento de estas personas ha aumentado lo que son las muertes en un solo incidente, llegando a tres o cuatro en promedio por choque”, relató la oficial de seguridad.

Faltante de oficiales disminuye sanciones

Parte de los datos revelan que, entre 2021 y 2024 se ha dado una baja importante entre la cantidad de infracciones puestas sobre conductores; sin embargo, esto más que beneficiar la seguridad vial, revela la afectación que ha generado el déficit de oficiales de tránsito a nivel nacional.

La diferencia entre ambos años supera las 180 mil multas, esto debido a la falta de recurso humano el cual, para junio de este año, era de poco más de 400 oficiales; según las estimaciones hechas por Efraím Zeledón, jerarca del Ministerio de Obras Pública y Transportes (MOPT).

“La cantidad de oficiales se redujo bastante conforme el paso de los años, y si bien este año se han agregado alrededor de 100, el déficit de recurso humano ha afectado mucho a las delegaciones, tal vez por temas de jubilación y renuncias; lo que ha hecho que la cantidad de sanciones no se haya elevado”, detalló Segura a este medio.

Andrea Segura Oficial de Tránsito “El irrespeto a la demarcación es una falta muy importante, se rebasan la línea amarilla, sumado a faltas en carretera, lo que ha aumentado también lo que son los fallecimientos en accidentes; donde efectivamente el consumo de alcohol se mantiene presente”.

Casi 3 mil vidas perdidas

Más allá de las sanciones en carretera, la existencia de tantas sanciones representa un riesgo para la conducción del país, en una de las crisis más grandes de muertes en carretera.

En total, de 2021 a 2025 se han sumado 2298 fallecimientos a causa de accidentes en la vía nacional; así como más de 633 mil incidentes relacionados a vehículos, motocicletas y demás automotores.

“Es un tema complejo, porque el conductor sale sin su licencia o sin su revisión técnica, muchos creen que se la “juegan” de que no se van a topar operativos, pero nosotros siempre hacemos la multa si se ven involucrados en una colisión”, especificó Segura.

Actualmente existen tres categorías de sanciones, las cuales conllevan desde un costo económico hasta el retiro de la placa, el vehículo y el permiso de conducir.