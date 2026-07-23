Ticos quieren conquistar República Dominicana

Con una delegación de 268 atletas Costa Rica asiste a la edición XXV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los cuales se realizarán en República Dominicana, desde el 24 de julio y hasta el 8 de agosto.

En los juegos Santo Domingo 2026 participan más de 6 mil deportistas de un total de 37 países. Los ticos verán acción en 28 deportes. Sobresalen los 46 representantes del atletismo, mientras que las disciplinas con menos integrantes son Ecuestre y Squash, con tres cada una.

La expectativa es alta, ya que a lo máximo que hemos llegado en este tipo de competencia es la suma de 33 medallas.

Fue en San Salvador 2023, cuando lograron 33 preseas. Oro dejó 4 preseas, además de las 9 platas y los 20 bronces.

La segunda mejor presentación la hicimos en los juegos de 1993, efectuados en Ponce, Puerto Rico. Un total de 27 metales, con 5 oros, 7 platas y 15 bronces.

Cobertura completa

Grupo Extra ya está en la isla y dará cobertura a todos nuestros representantes. Contamos con el periodista Jose Montero, con el camarógrafo David Pérez y el fotógrafo Issac Villalta.

Publicaremos notas en la edición impresa de Diario Extra, pero también en la página www.diarioextra.com, sus redes sociales, Extra Radio 92.3 F.M. y Extra TV.

Viene la inauguración

Mañana a las 7 de la noche en Dominicana, al ser las 5 de la tarde en Costa Rica, será la ceremonia oficial de apertura en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

El tema principal de esta será la identidad nacional.

Dentro de los temas más innovadores está la interacción con el público por medio de más de 500 láseres y 30.000 insignias LED personalizadas.

Pero como si eso fuera poco la ceremonia tendrá un espectáculo de 1.100 drones, de los cuales 100 son pirotécnicos.

Ya iniciamos

El primer deporte en el que empezamos es polo acuático, donde el lunes vencimos 20-8 a República Dominicana y luego caímos 23-18 ante Venezuela. Ayer jugamos ante Colombia y el resultado fue 25 a 13 en contra.