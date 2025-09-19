La provincia brumosa registró el mayor crecimiento en construcción tramitada para el primer semestre del 2025; ya que, según datos de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), Cartago presentó un alza del 53,9% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Basado en la cantidad de permisos avalados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), la Vieja Metrópoli se posicionó como la provincia con mayor dinamismo en metros cuadrados tramitados durante el año.

Randall Murillo, director ejecutivo de la CCC, explicó que “el auge en Cartago responde principalmente a un repunte de la vivienda unifamiliar, acompañado de proyectos comerciales y de servicios”; patrón que refleja tanto una mayor demanda habitacional como la necesidad de espacios productivos.

Los datos detallan que Cartago pasó de 338.369 metros cuadrados tramitados entre enero y julio de 2024, a 520.656 metros cuadrados en el mismo periodo de 2025. En contraste, provincias como San José y Heredia mostraron caídas significativas: la capital perdió un 17,2% y Heredia un 19%. Mario Redondo, alcalde del cantón central de la provincia, destacó que este crecimiento se debe al gran desarrollo económico que ha tenido la zona brumosa, generando mayor empleo y oportunidades.

“Cartago sigue creciendo y creciendo, en el discurso del 14 de setiembre informé que en este año se ha concretado la llegada de 7 nuevas empresas a Zona Franca La Lima, los que ocuparán 60 mil metros cuadrados de construcción y generarán no menos de 2.900 empleos directos”, detalló Redondo.

Desarrollo de infraestructura estancado

Pese a las buenas cifras que presentan algunas provincias, Murillo destacó que es necesario “no perder de vista” al sector de construcción, ya que el país se ha quedado estancado en el desarrollo de infraestructura nacional.

En total, el país tramitó 4,5 millones de metros cuadrados en lo que va del año, apenas un 0,5% más que en 2024. El grueso de la actividad se concentra en vivienda, con un 47,3% del total, seguido por comercio (26,2%) e industria (18,4%). Estos tres sectores explican más del 90% de la construcción registrada en los primeros siete meses.

El gremio insiste en la urgencia de aplicar políticas que estimulen el crecimiento del sector, entre ellas la simplificación de trámites, acceso a financiamiento competitivo, inversión en infraestructura estratégica y estabilidad regulatoria.

Alajuela lidera intención de construcción

El informe también señala que Alajuela desplazó a San José como la provincia con mayor volumen total de metros cuadrados tramitados. Mientras la capital cayó, Alajuela creció un 15,2% y alcanzó el 26% de la intención de construcción acumulada, consolidándose como la región con mayor participación nacional.

San José quedó en segundo lugar con un 22%, seguido por Guanacaste con un 15% y Puntarenas con un 12%. Cartago, pese a su fuerte crecimiento, representa el 11% del total. “Los datos reflejan un reacomodo del mapa constructivo: mientras San José y Heredia retroceden, provincias como Cartago y Alajuela están atrayendo inversión y proyectos. Esto demuestra que la construcción es también un motor de desarrollo regional y que debemos garantizar condiciones para que ese dinamismo se sostenga en el tiempo”, señaló Murillo.

La Cámara recordó que la construcción representó en 2024 un 11,4% del Producto Interno Bruto, generó más de 489.000 empleos y activó a miles de empresas proveedoras; por lo que enfatizaron que el país requiere condiciones más favorables para que la actividad se mantenga como motor de empleo, desarrollo regional y bienestar económico.

Mario Redondo Alcalde de Cartago

“El crecimiento comercial habla muy bien de lo que Cartago viene haciendo en materia de desarrollo. Existen muy buenas sinergias entre todos los sectores: comercial, industrial, institucional y académico, y eso nos genera esperanza en la meta de hacer de Cartago el cantón más desarrollado del país”.



