Las fugas en las tuberías de agua potable de Acueductos y Alcantarillados (AyA) están generando que miles de costarricenses tengan que pagar un alto precio por este recurso.

Según datos de la Defensoría de los Habitantes y de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), es debido al agua no contabilizada (es decir, el líquido que se desperdicia), que los usuarios del sistema hídrico nacional pagan hasta el doble por litro de agua.

Actualmente el costo ronda los ¢955, cuando en realidad solo se están consumiendo ¢448.

“Las tarifas actuales del operador contemplan tanto el agua medida y facturada como aquella que no se factura, lo que representa una ineficiencia productiva, operativa y comercial. Esta situación requiere ajustes con el fin de garantizar la prestación de un servicio óptimo”, aseguró la Defensoría ante las consultas de Diario Extra.

A raíz de esta situación, evidenciada por los datos de la Aresep, los costarricenses terminan pagando un 57% de más, ya que es el porcentaje del agua que se pierde en el proceso.

“El Agua No Contabilizada (ANC) del AyA alcanza pérdidas del 57% a lo largo de la cadena de valor. Estas ineficiencias impactan la operación y se traducen en un aumento de los costos que se trasladan a la tarifa final del servicio”, explicó la institución.

Ante este panorama, la Defensoría decidió iniciar una investigación contra el AyA debido a un total de 1.100 denuncias recibidas contra la institución por parte de los usuarios, esto por falta de acceso al agua, por sobreprecios o por atrasos en proyectos.

Diario Extra consultó al AyA sobre lo señalado en la investigación, así como las acciones que se han tomado para reducir estos sobreprecios; sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.