Ticos marcan un hito histórico en la cohetería con tecnología hecha en Costa Rica

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Un equipo de jóvenes costarricenses puso el nombre del país en alto al conquistar el primer lugar en BAJA ROCKET Science 2026, una competencia internacional de cohetería experimental celebrada en Mexicali, México.

Se trata de Singularity Rocket Technologies, integrado por Kendrik Palacios, José Andrés Granados, Karina Artavia y Andrea Hidalgo, docente de la Universidad Fidélitas. Su participación marcó un precedente al convertirse en el primer equipo costarricense y centroamericano en realizar un vuelo con un motor de fabricación propia, en lugar de utilizar uno comercial.

“El resultado convierte a Singularity en el primer equipo costarricense y centroamericano en realizar un vuelo con un motor de fabricación propia, en lugar de utilizar uno comercial, lo cual nos llena de muchísimo orgullo”, señaló Karina Artavia.

El cohete, llamado CACIQUE, fue diseñado y construido durante aproximadamente seis meses. Mide dos metros de altura, tiene siete centímetros de diámetro y pesa 7,15 kilogramos. Tras el lanzamiento, fue recuperado en perfecto estado y el vuelo recibió el aval de la Asociación Nacional de Actividades Espaciales de México (ANAEM).

“La experiencia combinó pruebas prácticas, evaluación técnica y desarrollo de capacidades en cohetería de alta potencia, una disciplina que exige conocimientos de ingeniería, propulsión, estabilidad, telemetría y recuperación”, detalló Palacios.

Innovación desarrollada en el país

El proyecto también permitió realizar lanzamientos exitosos para certificaciones de cohetes de nivel 1 y nivel 2, respaldando los procesos de certificación de Karina Artavia y Andrea Hidalgo, esta última integrante de la Asociación Costarricense de Cohetería (ACC).

“La participación en BAJA ROCKET Science 2026 permitió al equipo poner a prueba sus capacidades en un escenario internacional y demostrar el alcance de un proyecto concebido y desarrollado propiamente en Costa Rica y en los Laboratorios de Innovación de nuestra Universidad que están pensados precisamente para la creatividad, el ingenio, la investigación, la experimentación y el desarrollo de tecnología”, enfatizó Andrea Hidalgo.

La iniciativa contó con el patrocinio de la Universidad Fidélitas, Novex, Luis Fernando Rivas, Psico Vital y Aluna Diseño y Sublimación.

“Este resultado demuestra el potencial del talento costarricense para desarrollar tecnología, ponerla a prueba y competir en escenarios internacionales”, afirmó la docente de Ingeniería Civil de la Universidad Fidélitas.

“Con este triunfo que nos tiene sumamente emocionados, Singularity Rocket Technologies contribuye al desarrollo de la cohetería experimental en Costa Rica y Centroamérica, y demuestra que la capacidad de innovación nacional puede proyectarse hacia campos tecnológicos de alta especialización”, concluyó José Andrés Granados.