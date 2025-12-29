Ticos logran bicampeonato en medio de una gran trifulca

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Los futbolistas costarricenses Jostin Daly y Alexander Robinson se consagraron como nuevos campeones del fútbol de Guatemala tras ganar el Torneo Apertura 2025 con el Antigua. Con este logro alcanzan el bicampeonato, ya que también alzaron la copa a mitad de año.

En esta ocasión superaron a Los Rojos del Municipal en el estadio El Trébol.

En el partido de vuelta cayeron 0-1, pero en la ida habían conseguido una victoria 0-2, marcador global que les permitió quedarse con el título.

Al final del encuentro se desató una fuerte pelea entre jugadores de ambos equipos, a lo que se sumó el ingreso de aficionados al terreno de juego.

Debido a estos disturbios no se realizó la ceremonia oficial de premiación, por lo que los campeones recibieron la copa y las medallas en un acto sencillo sobre la cancha.

Habla el profe

El técnico Mauricio Tapia, el más ganador en la historia del club con cuatro títulos, se mostró satisfecho por el resultado, aunque criticó los desórdenes ocurridos al cierre del cotejo. “Le pongo un asterisco al título por la forma en que se consigue, pero por el camino recorrido hicimos un año espectacular.

A veces el rival te supera, pero se premia la regularidad y también hay que saber defenderse. Somos bicampeones y eso nos pone muy contentos”, indicó.

Sobre los sacrificios realizados, Tapia señaló que “muchas veces no se duerme, pero para mí fue un gran torneo después de estar en la sombra y regresar a esta, que es mi casa.

Es un paso importante y terminar con un bicampeonato nos tiene felices. No es bueno lo que pasó después (las peleas).

Debemos ser buenos adversarios. Hoy nos tocó a nosotros y la gente no se merece esto. Bastaba con reconocer la victoria y regresar a casa. No valía la pena terminar una final así”, comentó el estratega.



Alexander Robinson celebró así.



Hubo disturbios al finalizar el encuentro.