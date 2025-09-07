La selección nacional de robótica quedó definida tras la segunda jornada de la XV Olimpiada Nacional, que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), ubicado en Coronado.

Bajo el lema “El Futuro de los Robots”, niñas, niños y jóvenes de todo el país resolvieron retos de programación y construcción para mostrar su creatividad e innovación.

Siete equipos fueron los ganadores y representarán a Costa Rica en la Olimpiada Mundial de Robótica 2025, que se disputará en Singapur el próximo mes de noviembre.

Estos son los equipos:

A continuación, los integrantes de los equipos ganadores:

Categoría Future Innovators Elementary: Equipo Pollibots , integrado por Sofía

Vega, Kristel Castro y Cristopher Vega. Entrenados por Yamil Vega.

Mariam García, Matías Morera y Alex Perez. Entrenados por Johan Pineda.

Alanna Music y Joel Chen. Entrenados por Christopher Music.

Sharon Brown, Santiago Chacon y Said Guzman entrenados por Andres Carvajal

Abarba

Gabriel Guido, Fabi Mata y Kevin Piedra, entrenados por Andres Carvajal

Fernande, Daniel Acon y Luis Gutierrez entrenados por Jonathan Fernandez

y Fabricio Acuña entrenados por Maynor Rojas

El evento contó con el apoyo del Ministerio de Educación y el IICA, que por cuarto año consecutivo fue coorganizador de la competencia.

Por: Paulina Carmona Ureña