La selección nacional de robótica quedó definida tras la segunda jornada de la XV Olimpiada Nacional, que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), ubicado en Coronado.
Bajo el lema “El Futuro de los Robots”, niñas, niños y jóvenes de todo el país resolvieron retos de programación y construcción para mostrar su creatividad e innovación.
Siete equipos fueron los ganadores y representarán a Costa Rica en la Olimpiada Mundial de Robótica 2025, que se disputará en Singapur el próximo mes de noviembre.
Gearheads fue otro de los participantes.
Estos son los equipos:
A continuación, los integrantes de los equipos ganadores:
- Categoría Future Innovators Elementary: Equipo Pollibots , integrado por Sofía
Vega, Kristel Castro y Cristopher Vega. Entrenados por Yamil Vega.
- Categoría Future Innovators Junior: Equipo Team Rosario Junior, integrado por
Mariam García, Matías Morera y Alex Perez. Entrenados por Johan Pineda.
- Categoría Future Innovators Senior: Equipo Sprout, integrado por Emman Music,
Alanna Music y Joel Chen. Entrenados por Christopher Music.
- Categoría RoboMission Elementary: Equipo Discovery Muni Cartago , integrado por
Sharon Brown, Santiago Chacon y Said Guzman entrenados por Andres Carvajal
Abarba
- Categoría RoboMission Junior: Equipo Plantoms Muni Cartago, integrado por,
Gabriel Guido, Fabi Mata y Kevin Piedra, entrenados por Andres Carvajal
- Categoría RoboMission Senior: Equipo Gear Heads, integrado por Mathias
Fernande, Daniel Acon y Luis Gutierrez entrenados por Jonathan Fernandez
- Categoría RoboSports: Equipo Kronos , integrado por Steven Bolaños,Ian Esquivel
y Fabricio Acuña entrenados por Maynor Rojas
El evento contó con el apoyo del Ministerio de Educación y el IICA, que por cuarto año consecutivo fue coorganizador de la competencia.
Por: Paulina Carmona Ureña