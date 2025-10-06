En una final electrizante y de mucho nivel, el costarricense Sherman Guity conquistó la medalla de plata en los 200 metros planos clase T64 del Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025.

Guity cruzó la meta con un tiempo de 21.70 segundos, muy cerca de su mejor marca personal (21.32), con la que mantiene el récord paralímpico conseguido en los Juegos de París 2024.

Esta fue su segunda medalla de este Mundial, tras lograr la de bronce en los 100 metros.

Por su parte, la también costarricense Melissa Calvo cerró su participación con un desempeño sobresaliente. La atleta finalizó quinta del mundo en los 400 metros T13, al marcar 1:01.79, un nuevo récord nacional que mejora su propio tiempo anterior (1:02 min).

Calvo además registró otra marca histórica en los 200 metros, donde fue séptima con 27.82 segundos, superando su récord previo (28.25 s).

En la final de los 100 metros T13, disputada el 28 de setiembre, finalizó octava con 13.89 segundos.