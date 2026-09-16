Ticos fueron nominados a los Latin Grammy 2026

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La música costarricense vuelve a tener presencia en los Latin Grammy 2026, luego de que este miércoles la Academia Latina de la Grabación anunciara oficialmente a los artistas que competirán por uno de los reconocimientos más importantes de la música latina.

Entre los nominados destacan dos representantes de Costa Rica: Kendall Peña y Debi Nova, quienes aparecen en distintas categorías de esta edición.

Peña fue incluido entre los candidatos a mejor nuevo artista, mientras que Debi Nova recibió una nominación en la categoría mejor álbum pop contemporáneo por su producción Todo puede convertirse en canción.

Foto: Redes sociales

En el caso de Kendall Peña, el costarricense competirá por el premio a mejor nuevo artista frente a Delilah, Fabian, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, Maye, Sofia Monroy, Dora Sanches, Aria Vega y Zeca Veloso.

Por su parte, Debi Nova buscará llevarse el reconocimiento a mejor álbum pop contemporáneo. Su disco Todo puede convertirse en canción la coloca en competencia junto a producciones de Pablo Alborán, Monsieur Periné, Alejandro Sanz, Esteman, Daniela Spalla, Kany García, Laura Pausini, Reik y Yami Safdie.

Las nominaciones fueron presentadas por Manuel Abud, CEO de la Academia Latina, durante una transmisión virtual realizada mediante las plataformas digitales de la organización.

La ceremonia de los Latin Grammy 2026 se realizará el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Arena, en Las Vegas. En esta edición, el puertorriqueño Daddy Yankee será homenajeado como Persona del Año.