El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó que los costarricenses residentes en el extranjero que deban gestionar el cambio de su domicilio electoral tienen tiempo hasta el 30 de septiembre, para participar en las elecciones nacionales del 1.º de febrero de 2026.

Para facilitar el trámite, 49 consulados en 42 países colocarán avisos con un código QR que permite verificar el domicilio electoral escaneando la imagen con un dispositivo móvil.

A julio, el padrón electoral registra 63 188 costarricenses en el extranjero, dentro de un total de 3 717 152 electores, cifra que en 2022 era de 50 833.

Los consulados con mayor número de empadronados están en Nueva York, Miami, Los Ángeles, Atlanta, Houston, Washington D. C., Managua, Madrid, Ottawa y Ciudad de México.

El TSE recordó que, si la cédula está vigente y no se ha solicitado un cambio, el votante seguirá inscrito en su último domicilio electoral registrado.

En las elecciones de 2026, los costarricenses en el extranjero únicamente podrán votar por la Presidencia y Vicepresidencias de la República para el período 2026-2030.