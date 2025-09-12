El talento tico dirá presente en el Festival Internacional de Danza Contemporánea EDANCO 2025.

El encuentro se celebrará del 19 de setiembre al 5 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana.

La representación nacional estará a cargo de la Compañía Nacional de Danza, liderada por Karol Marenco, quien viajará junto a los talentosos bailarines Alejandra Núñez, Juan Leiva y Sebastián Sedó.

“Es un honor formar parte de esta destacada selección de compañías y artistas internacionales que se congregan en este Festival”, expresó Karol Marenco,

directora artística de la agrupación.