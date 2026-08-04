Ticos compran “medicamento fantasma” en redes sociales para bajar de peso

En medio del auge de péptidos ilegales en el país para bajar de peso, las redes sociales ya comercializan el GLP-3, un “medicamento fantasma” que no ha sido aprobado para su consumo, pero ya se comercializa en redes sociales y entornos médicos.

La Asociación Costarricense de Endocrinología emitió una alerta al identificar que la Retatrutida (presentación como se le conoce popularmente) se promociona activamente a pesar de que su venta es ilegal en todo el mundo al encontrarse aún en fase de investigación clínica.

Según los expertos, la oferta de estos productos no constituye una innovación médica, sino un riesgo sanitario derivado de la desinformación.

“No existe. No hay ningún medicamento aprobado llamado GLP-3 para el tratamiento de la obesidad, ni en Costa Rica, ni en ninguna parte del mundo. Tampoco existen versiones mejoradas o experimentales avanzadas listas para uso en pacientes fuera de ensayos clínicos controlados”, explicaron.

Fabricantes piden no comprar

Eli Lilly, la compañía que desarrolla la molécula original de la Retatrutida, ha confirmado que el fármaco se encuentra únicamente en Fase 3 de investigación clínica. La empresa advierte que no ha autorizado la venta de este compuesto a consumidores finales y que cualquier producto que pretenda ser este fármaco fuera de sus ensayos clínicos patrocinados es ilegal y potencialmente tóxico.

“No ha sido aprobada por ninguna agencia reguladora y nadie debería tomar nada que pretenda ser Retatrutida fuera de un ensayo clínico patrocinado por Lilly”, explicó la compañía farmacéutica.

Incluso alertan que estos fármacos ilícitos pueden contener ingredientes desconocidos, contaminantes nocivos e impurezas.

Estos productos también pueden tener una cantidad excesiva o insuficiente de ingrediente activo, o el ingrediente equivocado por completo.

Advertencia del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud identificó la comercialización de moléculas peligrosas como Retatrutida, Tesamorelina, BPC-157 y otros péptidos a través

de sitios web y aplicaciones de mensajería.

“Dado que estos productos no han sido evaluados por el Ministerio de Salud para demostrar su calidad, seguridad y eficacia, su utilización puede representar riesgos importantes para la salud, entre ellos: Reacciones adversas graves, contaminación microbiológica o química, sustancias distintas o adicionales a las declaradas”, señaló la cartera.

En medio de esta alerta que no es exclusiva de Costa Rica, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) insta a las autoridades de los países de la región a reforzar la vigilancia ante el uso indebido de estos medicamentos con fines puramente estéticos.

Señala que la creciente demanda ha impulsado canales de distribución informales que facilitan el acceso a productos de calidad subestándar, aumentando la incidencia de efectos adversos graves como la pancreatitis aguda y la obstrucción intestinal.

“La creciente demanda de estos medicamentos puede impulsar su comercialización por canales no oficiales, incluidos internet y redes sociales, lo que incrementa el riesgo de exposición a productos falsificados, no autorizados o de calidad subestándar”, dice la OPS.

Además, subrayan en que estos productos pueden contener dosis incorrectas, principios activos distintos o ingredientes no declarados, lo que puede derivar en fracaso terapéutico, reacciones adversas graves y otras complicaciones, asi como pueden generar costos adicionales para los pacientes y los sistemas de salud.