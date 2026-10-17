Ticos competirán en Mundial de Racquetbol

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Costa Rica tendrá representación en el Campeonato Mundial de Racquetbol que se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el 24 de octubre en Chile.

La representación nacional estará a cargo de los atletas Gabriel García y Larissa Faeth, quienes son dos de los principales exponentes de este deporte en nuestro país, considerados las raquetas #1 en la rama masculina y femenina respectivamente.

La competencia reunirá a los principales deportistas de esta disciplina y representará un exigente desafío para la delegación tica, pues se enfrentará a atletas de países como Estados Unidos, México, Canadá, Bolivia, Colombia, Chile y Guatemala, entre otros.

Junto a García y Faeth, se encuentran Álvaro Guillén, mientras que Jimena Gómez completará la participación femenina en sencillos.

A ellos se sumará Felipe Camacho, quien competirá en dobles.

“Siempre es un orgullo representar a Costa Rica, más en una instancia tan importante como un Mundial”, expresó Gabriel García.

Él aseguró sentirse listo y emocionado por competir y dar su máximo esfuerzo.

“Siento que esta Selección está capacitada para luchar por los primeros puestos”, manifestó.

Costa Rica también tendrá presencia en las tres modalidades de parejas: Camacho y García disputarán los dobles masculinos; Faeth y Gómez, los dobles femeninos; y Faeth y Guillén, los dobles mixtos.

Con esta integración, el equipo nacional buscará ser protagonista tanto en las pruebas individuales como en las de dobles y así buscar medallas en diferentes categorías.

“Este es mi segundo Mundial Mayor y uno como deportista sigue sintiendo esa emoción de saber que vas a ir a jugar contra grandes rivales internacionales, pero también estoy con ganas de ir a demostrar el trabajo que he venido haciendo”, manifestó Larissa Faeth.

La competencia se llevará a cabo en la ciudad chilena de Temuco.