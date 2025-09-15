Costarricenses de todo el mundo celebran los 204 años de vida independiente este 15 de setiembre del 2025.

Así lo han manifestado a través de las redes sociales, en donde comparten como viven y disfrutan de esta fecha pese a estar a kilómetros de distancia del país.

Estas son algunas de las celebraciones que compartieron las embajadas de Costa Rica en distintos países

Embajada en Australia

Embajada en Ecuador

Embajada en Paraguay

Embajada en Brasil

Embajada en Turquía

Embajada en Kenia

Estos son algunas de las publicaciones recolectadas de embajadas a nivel internacional.

También cientos de miles de costarricenses disfrutan por su parte de las fiestas patrias.