La comunidad de costarricenses en Ottawa, Canadá, se reunió este fin de semana frente al Ottawa Sign, en el Byward Market, para conmemorar el Día de la Independencia de Costa Rica con un emotivo acto cívico.

Durante la actividad, el embajador Germán Serrano dirigió un saludo a los asistentes, quienes llevaron sus faroles y entonaron con orgullo el Himno Nacional de Costa Rica.

Ticos celebran la Independencia desde Canadá. Foto: cortesía.

El encuentro no solo convocó a ticos y ticas residentes en la capital canadiense, sino que también llamó la atención de ciudadanos canadienses y turistas, quienes se acercaron para compartir la celebración y sumarse al homenaje patrio.

El evento se convirtió en un espacio de unión e identidad cultural, donde la comunidad costarricense en el extranjero compartió sus raíces y celebró, desde tierras lejanas, el 204 aniversario de la independencia nacional.