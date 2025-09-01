La Selección Masculina de Voleibol de Playa de Costa Rica celebró un histórico regreso al podio en la Sexta Parada del Tour NORCECA, disputada en Manzanillo, Colima, México, al conquistar la medalla de bronce de la mano de la dupla Julián Araya y Jhostin Varela.

El dúo costarricense se impuso con autoridad ante la pareja estadounidense Brewster/Ierna, con parciales de 21-16 y 21-16, asegurando así el tercer lugar del torneo.

Esta victoria representa la primera medalla en una parada mayor del circuito NORCECA para Araya y Varela como equipo.

El logro cobra aún más relevancia si se toma en cuenta que es la cuarta vez en la historia que Costa Rica alcanza el podio masculino en este prestigioso circuito regional. La última ocasión había sido en el año 2010, por lo que han pasado 15 años desde la última medalla para el país en esta categoría.