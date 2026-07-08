Ticos brillan en primera lista Forbes 30 Under 30 Centroamérica

Convertir una idea en un negocio exitoso, impulsar la innovación o liderar proyectos con impacto regional llevó a cuatro jóvenes costarricenses a formar parte de la primera edición de la lista Forbes 30 Under 30 Centroamérica 2026.

El reconocimiento reúne a 30 emprendedores menores de 30 años de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, destacados por desarrollar soluciones innovadoras apoyadas en nuevas tecnologías.

Owen impulsa la proyección de Centroamérica Fashion Week.

Entre los nacionales reconocidos está Santiago Pozuelo, fundador de Bubbl, una plataforma tecnológica para la gestión de eventos; Alejandro Zamora, creador de Neural Coders, enfocada en inteligencia artificial para empresas; y Monserrat Jiménez Piedra, fundadora de Phora Biosciences, que desarrolla soluciones biotecnológicas para la agricultura.

Santiago Pozuelo desarrolló Bubbl, una plataforma de eventos.

También fueron distinguidos María Fernanda del Barco León, cofundadora de Orbital Space Technologies, la primer startup aeroespacial de Centroamérica; Andrés Muñoz, fundador de Cricket House, dedicada a alimentos con proteína de grillo; y María Paula Palma, cofundadora de Biotopika Lab, creadora de una crema biotecnológica para tratar la dermatitis atópica.

Palma creó una crema biotecnológica contra la dermatitis.

La lista además reconoce a Gloria Garita Calderón, fundadora de la marca de skincare Osa Perezosa; André Guardia, cofundador de Indax, plataforma de inteligencia artificial para el sector industrial; y Antony Owen Arias Pacheco, fundador de Centroamérica Fashion Week, impulsor de la moda regional con proyección internacional.