Ticos bañados en oro

Costa Rica consolida segundo lugar en Centroamericanos

La delegación de Costa Rica sigue con buen paso en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. 

Tanto en varones como en damas ganamos la prueba de los relevos 4 x 400 en masculino y femenino. Las damas establecieron récord nacional y del área, al detener el cronómetro en 3:36.90. 

Otra presea dorada la conseguimos en Hockey sobre césped, al derrotar a Guatemala.

La primera posición se obtuvo igual en voleibol de sala femenino. Las chiquillas le pasaron por encima a Nicaragua. El fútbol femenino empezamos ganando 2 a 0 a Panamá, con goles de María Paula Salas y Sofía Varela. 

El medallero es dominado por Guatemala con 171 preseas (72, 55 y 44). Los ticos sumamos 31 oros, 37 platas y 39 bronces, para 107 medallas.


El voleibol vuelve a ser noticia.


En hockey ganamos a los locales.