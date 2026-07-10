Ticos arrasan

Con el pie derecho inició la delegación costarricense en el Panam Aquatics Swimming Championships Ibagué 2026, que se realiza en Tolima, Colombia.

Para empezar Micaela Mazzari hace récord nacional absoluto en los 100 metros pecho. Detiene el cronómetro en 1:14.36. Con este tiempo logra superar la marca de 1:14.62 que estaba en poder de Adriana Morera, lograda en 2018. Se llevó también la presea de bronce.

Que bueno por Centeno

Luego fue el turno de participación para la ondina Nicole Centeno, quien nos regaló medalla de plata en la prueba de los 1500 metros libre femenino. Pero faltaba más, con la actuación del equipo de relevos femenino 16-18. En la competencia 4×100 libre llegaron a lo más alto del podio y terminaron bañándose en oro.

Aparece Alondra

Alondra Ortíz se metió en el medallero con una plata en 400 metros combinado. A ellos se les unen Alberto Vega con plata y Andrés Rojas con bronce, ambos en 200 metros libre, pero en 19+ y de 13 a 15 años.

Se viene una muy buena producción de medallas, pues ayer muchos ticos lograron clasificarse a sus respectivas finales.