Ticos al agua por un sueño mundial

La natación costarricense afrontará uno de los retos más importantes del año. Un total de 23 atletas integran la Selección Nacional que ya viajó a Ibagué, Colombia, para disputar el Panam Aquatics Championships 2026, torneo que se realizará desde hoy y hasta el 12 de julio en las Piscinas Olímpicas Hernando Arbeláez Jiménez.

El campeonato reunirá a representantes de más de 25 países y será clasificatorio para el Campeonato Mundial de Natación Budapest 2027, los Juegos Panamericanos Lima 2027 y el World Aquatics Junior Championships 2027, por lo que los costarricenses buscarán registrar marcas que les permitan acercarse a esas competencias.

La delegación está conformada por 23 nadadores, acompañados por los entrenadores Pablo Camacho, Olman Correa, Armando Quirós y Adriana Rodríguez, además de la delegada Eufrasia Peña.

Uno de los seleccionados con mayores expectativas es Alberto Vega, quien disputará por primera vez este certamen continental.

“He estado entrenando muy duro. Es un torneo de mucho nivel y voy con altas expectativas de hacer el mejor papel posible e intentar aportar el mejor resultado para el país”, comentó.

Por su parte, Alondra Ortiz, quien regresó recientemente a Costa Rica tras entrenar en Estados Unidos, destacó el trabajo realizado durante los últimos meses. “Ha sido una adaptación exigente, pero con el apoyo del grupo ha sido más fácil. Sabemos que es un torneo muy importante y por eso hemos entrenado muchísimo”, afirmó.

El entrenador Olman Correa aseguró que el equipo llega en un buen momento para competir. “Son muchachos muy comprometidos y están en un gran nivel. Este torneo reúne a atletas de alto rendimiento y eso nos ayudará a buscar mejores marcas”, señaló.

Además del objetivo de conseguir tiempos clasificatorios, el certamen servirá para que varios jóvenes talentos costarricenses acumulen experiencia internacional enfrentándose a algunos de los mejores nadadores del continente. La competencia representa una prueba vital de cara al ciclo olímpico y permitirá medir el nivel de la delegación nacional frente a potencias de la región como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia y México. La delegación nacional partió este martes y regresará al país el 14 de julio, con la misión de representar a Costa Rica y acercarse a los principales eventos internacionales del ciclo rumbo a 2027.