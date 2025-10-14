Los costarricenses adeudan más de ¢1,61 billones por compras realizadas con las tarjetas de crédito, según el estudio comparativo de Medios de Pago del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Desglosado por tipo de moneda, el saldo en colones representa cerca del 83% del total, equivalente a ¢1,37 billones, mientras que en dólares es de $480 millones.

“A pesar de que comparativamente los datos nos revelan una disminución, el nivel de endeudamiento sigue siendo importante, por lo menos con relación al uso de este tipo de dispositivos de pago particularmente atractivos. Y eso sigue llamando la atención y recalca los esfuerzos de que sigamos haciendo eco de la importancia de la educación financiera para utilizar adecuadamente la tarjeta de crédito y de no sobre pasar la capacidad de pago”, indicó Marco Arroyo, viceministro de la cartera.

Entre los hallazgos en el informe, destacan el aumento de los ejemplares que circulan el mercado. A junio del presente año, la cantidad de tarjetas de crédito emitidas era superior a los 3 millones, lo que representa un incremento del 10,9%, equivalente a 295 mil unidades.

Además, señalan que el mercado ofrece 476 tipos diferentes de tarjetas que se diferencian por los beneficios que puedan ofrecer al usuario. De estas el 63% se concentra en tres entidades bancarias: el Banco Popular, BAC San José y el Banco Promerica.

“Tenemos un incremento en tarjetas tanto activas como tipos de tarjetas de crédito. Esto pues refleja definitivamente que el mercado está caminando hacia una mayor competencia, a pesar de la concentración que se tienen en tres agentes importantes”, comentó Giannina Córdoba, directora de Investigaciones Económicas y Estudios de Mercado del MEIC.

El informe también detalla los rangos de intereses que se pagan por las tarjetas de créditos, cuyos topes serían de un 38% en colones y de un 36% en dólares. Ambos porcentajes se encuentran por debajo del límite que fija el Banco Central de Costa Rica de acuerdo con lo establecido por la Ley de Usura.

Débito

Con respecto al débito, es decir, los depósitos de dinero que realizan los costarricenses en las entidades financieras, el saldo muestra reducciones en los tres tipos de moneda.

La disminución de mayor magnitud es en los fondos de euros al pasar de €65 millones a un monto inferior de €2 millones, lo que representa una caída del 97%.

Mientras que en colones fue de ¢901 mil millones y en dólares la reducción fue de $2,6 mil millones. “Esta caída evidencia una menor acumulación de recursos en moneda local, posiblemente asociada al mayor uso de liquidez para consumo o inversión, así como a la estacionalidad típica de diciembre, mes en que se concentran ingresos extraordinarios como aguinaldos”, se lee en informe del MEIC.

En cuanto a las tarjetas emitidas, hay registros de 6,98 millones de plásticos, aunque agregan que en el conjunto podrían incluirse ejemplares canceladas, vencidas o en desuso.

Algunos consejos

• Informarse sobre las condiciones de la tarjeta que va a adquirir.

• Solicitar el contrato para leerlo antes de firmar.

• Gaste solo lo que puede pagar.

• Lleve un registro de sus compras.

• Aprenda a leer el estado de cuenta de su tarjeta.

• Elimine las tarjetas que no utilice para evitar cargos de anualidad o que limiten su financiamiento en el futuro.