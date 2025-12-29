Ticos abarrotan La Sabana por fin de año

Miles de costarricenses se reunieron este 28 de diciembre para disfrutar del concierto de Fin de Año organizado por la Municipalidad de San José.

Desde la 1:00 p.m., el Parque La Sabana se convirtió en un escenario a cielo abierto donde grupos nacionales e internacionales pusieron sabor al cierre de año, donde resonaron bandas como Son de Tikizia y Shel Dixon.

Fotografía Issac Villalta

Fotografía Issac Villalta

Calienta La Salsa

Al ritmo de La Agarro Bajando, el Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa, calentó el ambiente del parque metropolitano; donde los asistentes ovacionaron sus coros.

Fotografía Issac Villalta

“Queremos cerrar el año celebrando juntos, recuperando los espacios públicos y fortaleciendo la convivencia familiar. Este concierto es un regalo para la ciudadanía y una muestra de que San José sigue siendo un punto de encuentro para la cultura, la música y la alegría”, destacó el alcalde Diego Miranda.