La Selección costarricense de surf ya está lista para participar en el Mundial Open de la International Surfing Association, que se celebrará del 5 al 14 de septiembre de 2025 en las reconocidas playas La Bocana y El Sunzal, en El Salvador. El equipo nacional está compuesto por seis surfistas, tres mujeres y tres hombres. Nos representarán Leilani McGonagle (25 años, Playa Pavones), reconocida por ser la costarricense con mejores resultados individuales en los últimos mundiales. Actualmente compite en la WSL Challenger Series.

Sam Reidy (21 años, Playa Dominical)es la actual campeón nacional open y sudamericano. Esta será su segunda aparición en un Mundial de categoría élite. También aparece Rachel Agüero (19 años, Playa Jacó): Campeona nacional Open, con experiencia en torneos panamericanos y sudamericanos. Participó en el Mundial de 2022.

Darshan Antequera (22 años, Playa Jacó): Encabeza el ALAS Global Tour en Latinoamérica. Regresa a la competencia mundial luego de dos años de ausencia.

Mikela Castro (11 años, Playa Cieneguita), promesa del surf tico que hará su debut en un Mundial Open. Ha estado en selecciones junior y es campeona nacional en las categorías Sub 16, Sub 14 y Sub 12.

Tosh Talbot (20 años, Puerto Jiménez) participa por primera vez en un mundial mayor. Ha competido en torneos panamericanos, centroamericanos y mundiales junior.

La Federación de Surf de Costa Rica seleccionó a estos atletas con base en su desempeño en el Circuito Nacional de Surf y en la WSL Challenger Series.