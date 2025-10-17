Ticos a las finales de natación en Centroamericanos

Se disputarán hoy mismo; vea la hora

Marcela Villalobos Salazar Enfermera Obstetra, IBCLC Consultora Internacional de Lactancia Certificada del Hospital Internacional La Católica.

Los representantes de Costa Rica tuvieron un destacado desempeño este viernes en las pruebas de natación de los Juegos Centroamericanos.

En la prueba de 400 metros libres femeninos, Yuliana Ortiz y Nicole Centeno demostraron su nivel al clasificar a las finales con tiempos muy competitivos. Ortiz ganó su heat con un registro de 4:50.83, ubicándose en el tercer lugar general por tiempo, mientras que Centeno fue segunda en su heat con 4:36.27, resultado que la colocó segunda en la clasificación general.

Por su parte, en la categoría masculina, Adrián Vargas también consiguió avanzar a la final tras ocupar el tercer lugar en su heat de los 100 metros libre, con un tiempo de 52.86, el quinto mejor registro global.

Las finales se disputarán hoy mismo a las 5:30 p.m., en el mismo escenario, donde los nadadores costarricenses buscarán sumar medallas.