El joven surfista de Playa Dominical, Ethan Hollander, participará a partir de hoy en el Virginia Beach Pro, torneo de la Liga Mundial de Surf (WSL) en Estados Unidos.

Este evento, parte de la Serie de Clasificación de América del Norte, es clave para quienes buscan avanzar a la Serie Challenger. Se realizará en el icónico embarcadero de 1st Street y reunirá a talentos destacados del continente.

“Competir a este nivel exige mucha preparación. He entrenado fuerte para llegar en mi mejor forma”, expresó Hollander, de 17 años. Su entrenador, Diego Naranjo, destacó su proyección: “Tiene un enorme potencial para estar entre la élite mundial”.

El Virginia Beach Pro marca el primer evento de la etapa de la serie de competencias de la Costa Este de los Estados Unidos