Wilberth Solís, un forjador de 49 años originario de Turrialba, creó con esfuerzo y dedicación una réplica del icónico logotipo de la banda Guns N’ Roses.

Esta pieza fue trabajada a mano utilizando técnicas de forja y soldadura, y el artista espera entregarla personalmente a los integrantes del grupo durante su visita a Costa Rica el próximo primero de octubre, cuando se presenten en el Estadio Nacional.

“Para mí es un sueño que la banda pueda ver esta obra y estaría encantado de que lo puedan autografiar”, expresó Solís.

El logotipo, compuesto por revólveres, rosas y letras en metal, fue elaborado durante cinco meses a punta de calor y metal.

Solís aprovechaba cada momento libre entre los pedidos que atiende en su taller de artesanía y soldadura para concluirlo.



Tardó 5 meses en crearlo.

Desde 1992 trabaja con metal, y fue en 2008 cuando comenzó a interesarse de lleno por el arte.

“Esto para mí fue un reto y el hecho de poder mostrar los grandes trabajos que se pueden hacer en forja es maravilloso ya que es un arte poco conocido en el país”, señaló. “Mi papá era soldador y por eso me nacieron las ganas de aprender a soldar, pero en la forja sí fue algo que me nació por sí solo”. Los revólveres fueron forjados desde cero y Solís utilizó piezas reales de compensadores de carro para hacerlos lucir similares a los originales.

Cada una de las letras fueron moldeadas a mano con placas de metal, trabajadas individualmente para que todas tuvieran el mismo grosor y tamaño. “No fue fácil poder enredar las rosas y sus raíces en las armas, tuve que ser muy minucioso”, añadió.

Para él, esta escultura representa más que un tributo.

Es una muestra de lo que se puede lograr con talento y amor por el arte. Las personas interesadas en conocer su trabajo o contratar sus servicios pueden contactarlo al número 8485-5478.