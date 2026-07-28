Tico llega como favorito y para él es un sueño cumplido

Santo Domingo, República Dominicana. – El costarricense Andrés Acuña, actual tercero del ranking mundial de ráquetbol, afronta los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 como uno de los grandes favoritos al podio. En entrevista con Grupo Extra, el nacional aseguró que llegar a la competencia ubicado entre los mejores del mundo representa un sueño cumplido. “Antes venía a los torneos y admiraba a los que estaban en el ranking. Pensar que ahora me ven así es muy especial”, comentó. Acuña también destacó el apoyo de su familia, que lo acompaña en República Dominicana, y reveló que competir en dobles junto a su hermano es un anhelo que ambos tenían desde hace años. “Es un torneo muy especial. Venir con un buen ranking me da mucha felicidad. Me acuerdo de todas las veces que uno venía a los torneos, veía a los mejores y decía que tal persona estaba en el ranking o que era buenísima. Pensar que ahora me ven así es muy especial”, comentó.

Familiares son un pilar

Señala que uno de los pilares de su vida es la familia y esta se refleja en el deporte. “He tenido a mi familia conmigo. Ha estado mi esposa y mi hermano, que es mi compañero en dobles. Era un sueño que teníamos, jugar una competencia de estas juntos. Esperemos que también sea especial en los resultados”, señaló feliz en entrevista con Grupo Extra.