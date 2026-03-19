Tico le amarga la fiesta a Lionel Messi

El astro Lionel Messi llegó a la cifra de 900 goles, en el juego del Inter Miami ante el Nashville, donde juega el costarricense Warren Madrigal.

Al final el cotejo terminó 1-1 y con esto el argentino quedó fuera de la Copa de Campeones de Concacaf. El tico entró de titular y salió de cambio al minuto 58’, para darle paso a Alex Muyl.

Es la tercera vez que Messi y compañía intentan ganar el máximo trofeo de Concacaf, pero se les ha negado estos años.

La buena noticia para el astro argentino es que anotó el único gol de su equipo, por lo que llegó a 900 goles en su carrera profesional.

Un total de 756 goles han sido de zurda, casi el 84% de sus anotaciones.

De esos 112 fueron de penal y 70 de tiro libre. De derecha 110 goles, de cabeza 30 y con otras partes del cuerpo 4. Con Barcelona marcó 672, con PSG 32 y con Inter Miami 81 goles. Vistiendo la camiseta de la Selección de Argentina tiene 115 goles.