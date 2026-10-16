Tico hace sonar a Costa Rica en China con su talento

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El talento costarricense llegó hasta Beijing, China, con la participación del músico nacional Gazel en la Temporada de Arte Latinoamericano 2026, un encuentro que reunió a artistas de distintos países para compartir sus expresiones culturales con el público asiático.

Foto: Cortesía

La actividad se celebró los días 6 y 7 de octubre en el Parque Chaoyang de Beijing. Durante su participación, el artista costarricense ofreció cinco conciertos, en una experiencia que le permitió llevar su música a nuevos públicos y representar al país en un escenario internacional.

Daniel Gazel manifestó su agradecimiento por el cariño, el respeto y el apoyo que recibió durante sus presentaciones. Además, destacó el acompañamiento de la comunidad costarricense residente en China, cuyos integrantes asistieron a los conciertos para respaldar al músico nacional lejos de su tierra.

La Temporada de Arte Latinoamericano es organizada por la Asociación de Cultura Internacional de China y el Grupo de Artes y Entretenimiento de China. La iniciativa promueve el intercambio cultural entre China, América Latina y el Caribe, mediante espacios que permiten compartir distintas expresiones artísticas y fortalecer los vínculos entre las regiones.

En la edición de 2026 participaron artistas de México, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Chile y Bahamas. Además, las actividades de esta temporada comprenden encuentros en Beijing, Hong Kong y Jinan, capital de la provincia china de Shandong.

La presencia de Gazel también dio continuidad a la participación costarricense en este encuentro cultural. Anteriormente, el país estuvo representado por Carolina en 2023, Kadeho en 2024 y Chris Alfaro en 2025.

Foto: Cortesía

Desde su creación en 2013, la Temporada de Arte Latinoamericano ha reunido a más de 700 artistas de 24 países en sus once ediciones anteriores, con el propósito de acercar al público chino a la diversidad cultural de América Latina y el Caribe.

Una carrera que cruza fronteras

La participación en Beijing se suma a la trayectoria internacional de Gazel, quien ha realizado conciertos y giras por Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia y Ecuador.

El músico, cantante, guitarrista y compositor cuenta con formación en guitarra clásica en el Conservatorio Municipal de Alajuela y la Universidad de Costa Rica. También se ha preparado en guitarra eléctrica, canto, armonía y composición.

En 2020 presentó su primer álbum como solista, Sentimiento Inevitable, una producción de diez canciones originales en la que participó como productor, guitarrista, cantante y compositor. El disco contó con la colaboración de músicos costarricenses y artistas internacionales, entre ellos el bajista Marco Mendoza y el baterista Lee Levin.

Su recorrido artístico incluye además colaboraciones con Perrozompopo, Saurom y Pato Barraza, así como con Carlos Escobedo, de Sôber, y Jorge Berceo, de Zenobia.

Con sus presentaciones en China, Gazel incorporó una nueva experiencia a su carrera y contribuyó a proyectar la música costarricense en un espacio de intercambio cultural que conecta a artistas y públicos de distintas partes del mundo.