Rolando Calvo es uno de los casi 500 costarricenses que residen en Minnesota. Hace más de 20 años dejó su natal San José, Costa Rica, para establecerse en el estado de los “10 mil lagos”, donde ha construido una exitosa vida como empresario en la industria culinaria.

Desde 2019, Calvo apostó por la gastronomía como su principal fuente de ingreso. Comenzó con un servicio de catering y luego abrió su restaurante de comida costarricense, Marna’s Café, que hoy en día es todo un éxito en Minneapolis.

“Después de tener varios años acá en Minnesota y con ganas de comer la cuchara tica, diay, no encontraba nada. Entonces decidimos abrir el catering primero y, una vez que estuvimos más firmes, abrimos el restaurante. El gallo pinto es el plato número uno; lo vendemos a toda hora, de día y también de noche. No hay una hora en que no se coma pinto”, comentó Rolando a Grupo Extra en Minneapolis.