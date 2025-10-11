El costarricense Steven Román conquistó la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Para Tenis de Mesa 2025, celebrado en São Paulo, Brasil.

Román tuvo una destacada participación al conseguir cuatro victorias en el torneo, cayendo únicamente en la semifinal ante el brasileño Luiz Felipe Guarnieri, quien eventualmente se coronó campeón del certamen.

El atleta originario de San Carlos logró imponerse ante Fausto Barrientos de Argentina, Enzo Tamea de Brasil, Marco Makkar de Estados Unidos y Andrés Beroiza de Chile.

“Tenía tiempo de no participar en un torneo internacional, y cada partido fue un reto mientras iba retomando el ritmo de competencia. En la semifinal sentí la falta de roce competitivo, no fue el resultado que esperaba, pero estoy feliz de aportar una medalla de bronce para Costa Rica”, comentó Román.

Aparte de Román, Costa Rica estuvo representada en este campeonato por los atletas Fiorella Padilla (clase 3), Kristel Morales (clase 7), José Andrés Vargas (clase 10) y Nixon Reyes (clase 9).

Los paratletas nacionales ahora se preparan para los Juegos Parapanamericanos Juveniles Santiago 2025, que se desarrollarán del 31 de octubre al 9 de noviembre, donde Costa Rica participará con una delegación de 14 paratletas en distintas disciplinas.