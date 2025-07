Con una voz que ha llevado consuelo, el cantautor costarricense Freddy Chavarría fue reconocido en los Catholic Music Awards, al obtener el galardón en la categoría de Mejor Canción de Evangelización.

La inspiración detrás de “Dios no fallará” nació tras una visita que marcó su vida.

Freddy fue invitado a consolar a una mujer de otro país, diagnosticada con cáncer terminal, que vivía en condiciones precarias junto a su hijo de nueve años.

“La mujer me dijo que no estaba tranquila porque no sabía qué iba a ser de su hijo cuando ella no estuviera. Estaba muy molesta, no entendía por qué Dios la estaba haciendo pasar por esa enfermedad en ese preciso momento entonces yo le expresé un mensaje”, relató.