El surf costarricense atraviesa un momento dorado. Sam Reidy, campeón nacional y oriundo de Playa Dominical, conquistó la Copa Popoyo Pro en Nicaragua y aseguró 3000 puntos en el ranking del ALAS Global Tour, logrando así la tercera victoria consecutiva para el país tras los dos triunfos de Darshan Antequera en Panamá.

Reidy se impuso en la final al salvadoreño Bryan Pérez (13.20 pts), a su compatriota Tosh Talbot (11.33 pts) y al peruano Alex Suárez (10.83 pts). Tanto Reidy como Talbot y Antequera forman parte de la selección nacional que competirá en el Mundial ISA Open desde el 4 de septiembre en El Salvador.

El desempeño tico no se quedó ahí. En categorías menores, Carden Jagger (Sub-14) se coronó campeón, Lucía Cristi y Mikela Castro destacaron en femenino Sub 14, y Lia Díaz obtuvo el segundo lugar en longboard, consolidándose en la segunda casilla del ranking latinoamericano. Además, Tomas Pathenay alcanzó el cuarto lugar en Sub-18.

El tour continuará este 28 de agosto en Santa Teresa de Cóbano, antes de hacer una pausa por los torneos internacionales de septiembre.

Mikela Castro destacó en los cuatro días del evento.

Resultados competidores nacionales

Open masculino – Sam Reidy, campeón. – Tosh Talbot, tercer lugar. – Darshan Antequera, semifinalista. – Axel Castro avanzó a cuartos de final. – Tomas Pathenay y Marcos Rojas se despidieron en octavos de final. – Nicolas Boos y Esteban Fernández se despidieron en ronda 1.

Open femenino: – Isabella Ayre y Erika Berra se despidieron en ronda 2.

Sub-18 masculino: – Tomas Pathenay, cuarto lugar. – Nicolas Boos, semifinalista. – Teo Simón Ruiz y Carden Jagger avanzaron a cuartos de final. – Dario Vargas se despidió en octavos de final. – León Cerezo y Uriya Daniel se despidieron en ronda 1.

Sub-18 femenino – Isabella Ayre y Lucía Cristi se despidieron en ronda 2. – Erika Berra, Mikela Castro y Cienna Jo se despidieron en ronda 1.

Sub-14 masculino: – Carden Jagger, campeón. – Kian Jirón, cuarto lugar. – Darío Vargas se despidió en ronda 2.

Sub-14 femenino – Lucía Cristi, tercer lugar. – Mikela Castro, cuarto lugar. – Cienna Jo se despidió en ronda 1.

Longboard femenino – Lia Díaz, segundo lugar. – Ruth Rosa Daniel se despidió en ronda 1.

Longboard masculino – Johel Rivera y Andy Vega se despidieron en ronda 2. – Carlos Rojas y Victor St. Clair se despidieron en ronda 1.