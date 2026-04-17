Un costarricense oriundo de San Jerónimo de San Pedro, en Pérez Zeledón, ofrece oportunidad de trabajo en su negocio en Estados Unidos a personas que se dediquen a la costura y deseen demostrar su talento en ese país.

Se trata de Wagner Bonilla Cordero, propietario de Wagner’s Tailoring Formalwear, una tienda ubicada en Toms River, Nueva Jersey, especializada en la confección y ajuste de trajes formales para hombre y mujeres.

Local Wagner’s Tailoring Formalwear

El emprendimiento tiene cerca de cuatro años de funcionamiento y actualmente Bonilla trabaja junto a otros dos costarricenses.

El empresario explicó que está interesado en encontrar costarricenses con experiencia en costura que deseen realizar una prueba en su taller para evaluar la posibilidad de trabajar juntos.

Sin embargo, aclaró que su negocio no ofrece visas de trabajo ni gestiona trámites migratorios, según indicó, la oportunidad está dirigida a quienes ya tengan visa o planeen viajar a Estados Unidos y cuenten con las habilidades necesarias en costura.

Parte de los trajes que se elaboran en el taller

Bonilla tiene 25 años de vivir en Estados Unidos y aseguró que su trayectoria no fue sencilla. No obstante, afirmó que hoy ve los frutos de su esfuerzo y por eso busca brindar oportunidades a otros costarricenses que tengan el conocimiento y la experiencia en el oficio de la costura.

Requisitos:

Saber coser.

Tener experiencia en reparación y modificación de ropa.

Contar con visa vigente para viajar a Estados Unidos.

Ser una persona responsable y comprometida con el trabajo.

Pueden aplicar tanto hombres como mujeres, a través del número de WhatsApp: +1(732)330-0299 y +50672800099