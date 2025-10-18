Tico desarrolla videojuego inspirado en Costa Rica

En un país donde las leyendas cobran vida entre montañas, mares y tradiciones, un joven ingeniero decidió rendir homenaje a Costa Rica a través de un videojuego que mezcla nostalgia, cultura y fantasía.

Así nació “Don Memo”, una propuesta digital que combina la esencia del folclor costarricense.

Carlos Zhou Zheng, ingeniero en sistemas de 26 años, es el creador de esta obra. Nació en Liberia, Guanacaste, pero sus raíces provienen de China, país de origen de sus padres, quienes llegaron a Costa Rica en busca de mejores oportunidades.

Fue precisamente en estas tierras donde su imaginación floreció y tomó forma la idea de convertir los paisajes nacionales en el escenario de una aventura única.

“Como este país es pequeño es más fácil conocer de él y sus paisajes son hermosos, algo que me inspiró en la creación del juego”, compartió.

Zhou estudió ingeniería en sistemas en la Universidad Nacional de Costa Rica y actualmente trabaja para una empresa privada.

Sin embargo, en su tiempo libre se dedica al desarrollo del videojuego, el cual su nombre está inspirado en un par de señores que lo cuidaron durante su infancia que le enseñaron las costumbres, leyendas y formas de hablar del país.



La Casona es parte de los escenarios del videojuego.

La trama gira en torno a un toro que debe rescatar a su nieta, una vaca llamada Milagro, que fue robada y transportada en un taxi por El Pisuicas, una figura inspirada en la leyenda costarricense del mismo nombre.

El argumento se basa en un hecho real ocurrido en 2004, cuando una vaca fue sustraída y trasladada en un taxi en Heredia, suceso que quedó grabado en la memoria del país.

Durante su travesía, el protagonista recorrerá lugares emblemáticos como La Casona, Las Ruinas y otros escenarios representativos, enfrentando a enemigos inspirados en leyendas nacionales como el Cadejos, La Llorona, La Segua y muchos más.

“Quise grabar como se va desarrollando el juego en TikTok para que todas las personas también fueran conociendo parte de la experiencia y a mucha gente le ha interesado”.

Su objetivo es que quienes lo jueguen sientan orgullo por el país y su cultura. “Don Memo” estará disponible en la plataforma Steam para jugar en computadoras tan pronto como finalice su desarrollo.

Aunque aún no existe una fecha de lanzamiento oficial, el juego recibirá actualizaciones según su acogida y, eventualmente, llegará también a dispositivos móviles.