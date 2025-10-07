El costarricense Joshua Sosimo tuvo una destacada actuación en los IX Juegos Deportivos Centroamericanos de Nivel Intermedio Codicader 2025, al imponerse en dos rounds al salvadoreño Christopher Astorga, actual campeón mundial.

Astorga había conquistado su título en el Mundial de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, donde Sosimo también brilló al quedarse con la medalla de bronce. En esta ocasión, el tico mostró madurez y temple para remontar momentos complicados y terminar llevándose una victoria de peso en las semifinales.

“La pelea estuvo muy reñida, muy pareja. Entrené mucho para ganarle a Christopher, es un gran competidor”, comentó Sosimo, satisfecho con su desempeño.

Tras ese triunfo, el costarricense superó a Abdiel Rodríguez de Panamá y se adjudicó la medalla de oro.