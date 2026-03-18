Tico deja en el camino a Lionel Messi en Copa de Campeones

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Una de cal y otra de arena para Lionel Messi esta noche. El Nashville, con presencia del tico Warren Madrigal durante la mayoría del partido, empató 1-1 ante el Inter Miami y lo eliminó de la Copa de Campeones de Concacaf (0-0 ida y queda fuera por gol visitante).
Es la tercera vez que Messi y compañía intentan ganar el máximo trofeo de Concacaf, pero se les ha negado estos años. La buena noticia para el astro argentino es que anotó el único gol de su equipo, por lo que llegó a 900 goles en su carrera profesional:
Por otra parte, Warren Madrigal y el Nashville avanzaron a los cuartos de final y se enfrentaría al América de México.