Tico deja en el camino a Lionel Messi en Copa de Campeones

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Una de cal y otra de arena para Lionel Messi esta noche. El Nashville, con presencia del tico Warren Madrigal durante la mayoría del partido, empató 1-1 ante el Inter Miami y lo eliminó de la Copa de Campeones de Concacaf (0-0 ida y queda fuera por gol visitante).

Es la tercera vez que Messi y compañía intentan ganar el máximo trofeo de Concacaf, pero se les ha negado estos años. La buena noticia para el astro argentino es que anotó el único gol de su equipo, por lo que llegó a 900 goles en su carrera profesional:

De zurda: 756 goles , casi el 84% de sus anotaciones

, casi el 84% de sus anotaciones De esos 112 fueron de penal y 70 de tiro libre

fueron de penal y de tiro libre De derecha: 110 goles

De cabeza: 30 goles

Con otras partes del cuerpo: 4 goles

Con Barcelona: 672 goles

Con PSG: 32 goles

Con Inter Miami: 81 goles

Con la Selección de Argentina: 115 goles

Por otra parte, Warren Madrigal y el Nashville avanzaron a los cuartos de final y se enfrentaría al América de México.





