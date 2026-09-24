Tico conquista segundo lugar cantando en mandarín

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El talento costarricense volvió a hacerse presente en un escenario internacional. Esta vez, Fabricio Marín consiguió el segundo lugar de la cuarta edición del Concurso Internacional “China Canta América”, luego de destacar por su interpretación en mandarín.

Foto: Cortesía

La gran final se realizó el lunes 21 de septiembre de 2026, a las 6:00 p. m., en el Teatro del Museo de los Niños, en San José, como parte de las actividades conmemorativas por el 77.° aniversario de la fundación de la República Popular China.

Marín se enfrentó a otros participantes en una competencia que puso a prueba las habilidades vocales de los concursantes ante el público y un jurado.

Foto: Cortesía

El costarricense obtuvo un premio de $2.000 por su segundo lugar, mientras que el primer puesto fue para Wu Qiao Yi, quien recibió $3.000. El tercer lugar correspondió a Ericka Wu, con un premio de $1.000.

Durante la actividad también se entregó el reconocimiento al participante más popular, que quedó en manos de Felipe Wenliang.

La gala contó con la presencia de Xu Tie Fei, consejero y subjefe de misión de la Embajada de la República Popular China en Costa Rica, además de diputados, líderes comunitarios y representantes de diferentes sectores.

Más allá de la competencia, la actividad sirvió como un espacio de encuentro cultural entre Costa Rica y China, mediante la música y la participación de artistas que llevaron sus interpretaciones ante el público presente.

Foto: Cortesía

El concurso contó con el respaldo de la Embajada de la República Popular China en Costa Rica y fue organizado por la Asociación Cámara de Comercio de Zhejiang en Costa Rica, la Asociación China de Costa Rica, la Asociación Zhong Shan en Costa Rica, la Asociación de Amistad ZhongShan de Costa Rica y la Asociación de Artistas Hong Yan Ya Yun Internacional de Costa Rica.

El Centro Cultural y Educativo Costarricense Chino (CCECC) participó como coorganizador de la actividad.