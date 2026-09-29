Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El profesor y cantante costarricense, Fabricio Marín, consiguió el segundo lugar en la cuarta edición del Concurso Internacional “China Canta América”.

Foto: Cortesía

Esta es una competencia que reunió a participantes de diferentes lugares para demostrar sus habilidades vocales interpretando canciones en este idioma.

La gran final se realizó en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños por el 77. ° aniversario de la fundación de la República Popular China.

El tico ya había participado en anteriores ediciones y en 2022 consiguió el primer lugar.

El primer puesto quedó en manos de Wu Qiao Yi, mientras que el tercer lugar fue para Ericka Wu.

Foto: Cortesía

Marín, además de cantante, es profesor de mandarín y lleva 16 años estudiando este idioma. Según explicó, precisamente su aprendizaje del chino terminó acercándolo nuevamente a la música.

Además, indicó que la particularidad del idioma fue uno de los aspectos que más llamó su atención desde que comenzó a estudiarlo, pues cada palabra tiene diferentes tonos.

“El chino es eso, cada palabra tiene su tono. Hablar mandarín es como cantar en el sentido de que hay que ir subiendo y la voz y bajando y haciendo eso en cada sílaba”, aseguró.

Foto: Cortesía

“Para todas las personas que les da miedo intentarlo, no lo tienen que pensar dos veces. A veces uno se hace toda una tormenta de un vaso de agua y realmente uno es más capaz de lo que cree”, compartió.

El cantante también señaló que quienes estén interesados pueden mantenerse atentos a las actividades promovidas por el Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica, el Centro Cultural y Educativo Costarricense Chino y la Embajada de la República Popular China en Costa Rica como coorganizador de la actividad.