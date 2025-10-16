El portero nicaragüense Miguel Antonio Rodríguez Agurcia de 22 años sufrió a más no poder en el juego ante Costa Rica. Recibió 4 goles, pero además el técnico Marco Antonio Figueroa lo expuso en conferencia de prensa y dijo que toda la culpa era del cuidatubos.

Miguel vive un momento difícil, pero hay un tico que lo quiere rescatar. Se trata del entrenador de porteros Steven Álvarez, quien es un tico que desea darle una mano.

Diario Extra conversó con él y Álvarez mostró sus ganas de darle una vuelta a su corta carrera. “Esto es de corrección, vi al muchacho con la técnica un poco mal trabajada. Uno ve como se ubica el portero y ve muchas cosas de juego que se pueden corregir y puede dar un resultado.

Mi objetivo es poder ofrecerle la ayuda. Uno a este mundo viene a servir. Él es un joven como cualquier otro de Costa Rica al que voy a ayudar”. Nuestro compatriota se comunicó con los personeros de la escuadra pinolera y se puso a sus órdenes.

De los errores mostrados advierte, “el muchacho presentó varias situaciones técnicas muy bajas, desacertadas. El portero que no es bien coordinado con sus extremidades no va a llegar. Para eso estamos los formadores. Les damos el trabajo requerido al portero. Eso técnicamente le pasó factura. Tuvo muchas deficiencias que desde niño se deben ir viendo”.

Cuenta que lo que viene es un trabajo a largo plazo y no se puede solucionar a tres meses. “Él tiene 22 años y todavía está para muchas cosas. Ese es mi interés y uno trabaja esto y en él vi muchas carencias técnicas a la hora de salir por esos balones, donde se pudo haber hecho más”.

Algo que no se debe dejar de lado es la parte psicológica, que resulta vital en el deportista. “En el jugador y portero se debe manejar mesuradamente, no se le puede atacar. Hay que hablarle, ayudarlo y dejar que pasen los días. Yo trabajo sobre los errores”.

De su currículo menciona que estudió en México con el profesor Guillermo “Memo” Velásquez y sacó la licencia de entrenador. “Me monté una academia de porteros y me dedico a formar niños. Esa es una de las partes hacia donde el fútbol tico debe volver los ojos”.